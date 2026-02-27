Восемь пляжей Анапы могут открыть в курортном сезоне 2026 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев инициировал проверку восьми галечных пляжей Анапы. Речь идет о прибрежной территории от Большого Утриша до «Высокого берега». Полгода здесь не наблюдалось новых выбросов мазута. Чистая вода дает надежду на открытие к курортному сезону. Кондратьев обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву, чтобы при положительном заключении Роспотребнадзора разрешить эксплуатацию пляжных территорий. В 2025 году мазут жестко ударил по турбизнесу на курорте. Поток отдыхающих упал вдвое из-за закрытых пляжей. Санатории, отели и местный бизнес недополучили доходы.