В Волгограде подорожает реклама на щитах и билбордах

В представительном органе пояснили, что принятые изменения обсуждались с участием представителей рекламного бизнеса, представителями бизнес-сообщества, юристами, специалистами КСП и администрации города. Изучались методики, которые установлены в других российских городах, таких как Казань, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск и Новосибирск. В итоге в Волгограде приняли решение об усредненной плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.