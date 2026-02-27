Ричмонд
Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти Пакистана никогда не будут использовать ядерное оружие против Афганистана, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

Источник: AP 2024

«Мы ответственная страна, ответственная ядерная держава. Мы никогда не будем использовать ядерное оружие против Афганистана, это братский народ», — сказал посол журналистам.

