Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России

«Мы ответственная страна, ответственная ядерная держава. Мы никогда не будем использовать ядерное оружие против Афганистана, это братский народ», — сказал посол журналистам.
Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.Читать дальше