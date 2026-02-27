Ремонт площади Победы в Воронеже обойдётся в 2,5 млн рублей

Работы необходимо начать 1 апреля. В течение месяца подрядчику нужно будет отремонтировать облицовку подпорной стены, парапетов и постаментов с частичной заменой плит и герметизацией стыков. Кроме того, ему предстоит установить парапетные ограничители, отшлифовать торцы плит и ступеней, устранить просадки мощения и заменить поврежденные плиты.