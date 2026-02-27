Ричмонд
Ремонт площади Победы в Воронеже обойдётся в 2,5 млн рублей

Работы планируют провести в преддверии 9 Мая.

Источник: АиФ Воронеж

Поиск подрядчика для ремонта мемориального комплекса «Площадь Победы» в Воронеже продолжается.

Согласно документам на сайте госзакупок, начальная максимальная стоимость контракта составляет 2,46 млн рублей. Заказчиком выступает управа Центрального района города.

Работы необходимо начать 1 апреля. В течение месяца подрядчику нужно будет отремонтировать облицовку подпорной стены, парапетов и постаментов с частичной заменой плит и герметизацией стыков. Кроме того, ему предстоит установить парапетные ограничители, отшлифовать торцы плит и ступеней, устранить просадки мощения и заменить поврежденные плиты.

Итоги торгов планируют подвести 2 марта.