В Минфине опровергли приостановку выплат госслужащим новых регионов

Минфин назвал фейком информацию о приостановке выплат госслужащим новых регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Информация о приостановке выплат государственным служащим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является недостоверной, заявил представитель Минфина России интернет-изданию «Лента.ру».

Ранее в соцсетях появились публикации, что министерства финансов этих четырех новых российских регионов якобы приостанавливают ежемесячные выплаты госслужащим из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета.

«Данная информация не соответствует действительности и является фейком. Ежемесячные выплаты сотрудникам федеральных госорганов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выплачиваются в установленном порядке», — сказал представитель Минфина РФ.

Издание отметило, что на официальных сайтах министерств регионов подобных приказов нет, а поддельные документы ссылаются на несуществующий приказ Минфина России от 24 февраля № 241н.

Министерство финансов Запорожской области в своем официальном Telegram-канале также сообщило, что информация недостоверна, и призвало доверять только официальным и проверенным источникам.