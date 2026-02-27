Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят в мае

Самолёты в столицу Республики Дагестан будут летать по средам.

Источник: Нижегородская правда

В Дагестан из Нижнего Новгорода можно будет долететь прямым рейсом. Это следует из информации, размещённой на сайте международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова.

На сегодняшний день добраться до столицы Республики Дагестан самолётом из Нижнего Новгорода можно только с пересадкой в Москве. Время в пути с учётом этой пересадки может достигать 16 часов.

С 6 мая авиакомпания NordStar будет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу. Первый самолёт отправляется в 14:10. Время в пути составит 3 часа. Самый дешёвый билет, по информации на сайте аэропорта, обойдётся в 9500 рублей.

Рейсы будут выполняться каждую среду.