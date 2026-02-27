Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят в мае

В Дагестан из Нижнего Новгорода можно будет долететь прямым рейсом. Это следует из информации, размещённой на сайте международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова.
На сегодняшний день добраться до столицы Республики Дагестан самолётом из Нижнего Новгорода можно только с пересадкой в Москве. Время в пути с учётом этой пересадки может достигать 16 часов.
С 6 мая авиакомпания NordStar будет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу. Первый самолёт отправляется в 14:10. Время в пути составит 3 часа. Самый дешёвый билет, по информации на сайте аэропорта, обойдётся в 9500 рублей.
Рейсы будут выполняться каждую среду.