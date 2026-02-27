Бухгалтер из Миллерово похитила 15 миллионов с помощью липовых ведомостей

В Миллерово бухгалтер четыре года начисляла зарплату несуществующим работникам и клала деньги себе в карман. За это время она похитила из бюджета 15 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.
51-летняя женщина работала в организации, которая занималась финансовым сопровождением школ района. У нее был доступ к электронным подписям руководителей, чем она и воспользовалась. В 2020 году бухгалтер вписала в ведомости вымышленные фамилии, а деньги переводились на счета ее знакомых и родственников. Ничего не подозревающие люди получали переводы и отдавали их мошеннице. Сама женщина тратила похищенное на кредиты.
Схема вскрылась, когда подключились сотрудники управления экономической безопасности. Бухгалтера задержали и отправили под домашний арест. У нее дома прошли обыски, на имущество наложили арест. Родственники и знакомые, чьи счета использовали для обналичивания, проходят по делу как свидетели.
