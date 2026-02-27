В Калининграде нашли уникальный янтарь возрастом до 50 миллионов лет

КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Уникальный янтарь возрастом в 30−50 миллионов лет, который образовался благодаря личинке древнего жука, найден во время сортировки на Янтарном комбинате «Ростеха», сообщает пресс-служба предприятия.
«Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг “РТ-Финанс” госкорпорации “Ростех”) обнаружил образец “солнечного камня”, который повторяет очертания личинки древнего жука. Уникальную форму янтарь приобрел 30−50 миллионов лет назад. Камень станет экспонатом в музее Янтарного комбината», — говорится в сообщении.
Отмечается, что необычный образец балтийского самоцвета обнаружили специалисты комбината во время ручной сортировки янтаря. В сколе камня угадывается редкий фрагмент — трехмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца. Найденный камень — не инклюз: в нем нет самого насекомого, но янтарь в точности передает форму его личинки.
«До наших дней дошел уникальный образец янтаря. Он образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов её тела», — приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.
«Обнаружение окаменелого хода в балтийском янтаре — большая редкость. Подобный экземпляр я встречаю впервые в своей двадцатилетней практике», — подчеркнула она.
Янтарь в форме слепка личинки древнего жука пополнит коллекцию музея Янтарного комбината и будет доступен для просмотра посетителям. Среди редких образцов солнечного камня, добытых в Приморском карьере в последние годы, в экспозиции также представлены инклюзы «Стрекоза» и «Таракан», самоцвет «Янтарное сердце» и другие экземпляры.
АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году комбинат был передан под управление «Ростеха».