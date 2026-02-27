В Калининграде нашли уникальный янтарь возрастом до 50 миллионов лет

АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году комбинат был передан под управление «Ростеха».