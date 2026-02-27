«Белтелеком» предупредил о почте @tut.by из списка экстремистских материалов

«Белтелеком» проинформировал о необходимости изменения электронной почты некоторыми пользователями.
В сообщении говорится, что «в связи с включением доменного имени @tut.by в республиканский список экстремистских материалов, рассылка уведомлений на электронные адреса, принадлежащие почтовому сервису, с 1 марта 2026 года осуществляться не будет».
В этой связи для изменения контактного электронного адреса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям следует проинформировать «Белтелеком». Для этого есть несколько способов: обратиться в офис продаж; по контактной электронной почте, указанной в договорных отношениях; посредством системы электронного документооборота.
