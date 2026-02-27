СК: главе Бодайбо предъявлено обвинение после остановки котельных

Мэра Бодайбо Алексея Ботвина задержали после масштабной коммунальной аварии, из-за которой город почти три недели жил без тепла и воды. В конце января из-за перемерзания водопровода остановились четыре котельные, без отопления остался 141 дом, где проживают более 1,3 тысячи человек, а также две школы. По факту случившегося в регионе вводили режим ЧС, СК возбуждал уголовное дело. Что известно о задержании и удалось ли устранить последствия коммунального коллапса — в материале «Газеты.Ru».
За что задержали мэра.
Первыми о задержании главы Бодайбинского городского поселения сообщили ТАСС и «Вести-Иркутск». Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что Алексей Ботвин задержан, однако детали тогда известны не были. В региональной редакции «Вести-Иркутск» также заявили, что получили информацию из собственных источников и уточняют обстоятельства произошедшего.
Позже с официальным заявлением выступили в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что в рамках расследования дела о ненадлежащей организации теплоснабжения в Бодайбо чиновнику предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Как напомнили в СК, 30 января после остановки четырех котельных из-за промерзания магистрального водовода ~без отопления остались более 140 жилых домов и две школы. При низкой температуре на улице это создало угрозу жизни и здоровью не менее 1321 человека~. Следователи считают, что авария стала следствием непринятия администрацией должных мер по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры.
Сейчас решается вопрос об избрании Ботвину меры пресечения в виде заключения под стражу.
История вопроса.
Коммунальный коллапс в Бодайбо начался в конце января. Из-за обледенения магистрального водовода остановились четыре котельные, и город фактически остался без тепла и воды. Без отопления и водоснабжения оказались 141 жилой дом, где проживают около 1,3 тысячи человек, а также две школы.
30 января региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за низких температур в квартирах. Тогда же губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС локального характера на территории пострадавших домов.
«Всю ночь аварийные бригады отогревали магистраль. Эта работа продолжается и в данную минуту», — писал глава региона.
6 февраля в области объявили режим ЧС уже регионального уровня.
«Ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе», — сообщал Кобзев.
Руководить ликвидацией последствий назначили первого замгубернатора Романа Колесова. К 10 февраля начали подключать первые дома и социальные объекты. Тепло вернули в 18 домов и две школы, где проживают 265 человек, включая 50 детей. Власти прокладывали временные линии, усиливали электросети, перебрасывали трансформаторные подстанции.
Однако полностью решить проблему быстро не удалось. ~По состоянию на 14 февраля без отопления оставались 98 жилых домов — 24 многоквартирных, 20 индивидуальных и 54 дома блокированной застройки. К тому моменту удалось подключить 69 домов с 879 жителями и две школы, но часть города продолжала жить в режиме аварийного восстановления~.
Как устраняют последствия.
В воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что посетил Бодайбо. Он начал с осмотра котельных в зоне ЧС — все четыре на тот момент функционировали, тепло подавалось в жилые дома и социальные учреждения. Тринадцать домов перевели на электроотопление.
По данным ГУ МЧС по региону, за время аварийно-восстановительных работ в городе проложили 5246 метров новых сетей тепло- и водоснабжения (в однотрубном исчислении — 9756 метров), а также отогрели 2865 метров магистралей.
Губернатор отметил, что первый этап — восстановление теплоснабжения — завершен.
Он прошел по домам, проверил температуру в квартирах и пообщался с жителями. По его словам, люди благодарили муниципальные бригады и сотрудников предприятий, которые участвовали в ликвидации последствий аварии.
Часть специалистов уже вернулась домой, однако в зону ЧС прибывают новые бригады. Впереди два этапа — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения.
На встрече с жителями обсуждали точечные проблемы в домах после подачи тепла, вопросы капремонта и расселения аварийного жилья, а также планы на ремонт в теплый сезон.
Кобзев ~поблагодарил горожан за терпение, спокойствие и понимание и сообщил, что в конце февраля первый замгубернатора Роман Колесов проведет дополнительную встречу с жителями пострадавших домов~.
В среду губернатор уточнил: тепло в дома и соцучреждения подано в полном объеме, теперь специалисты подключают объекты к холодному водоснабжению и восстанавливают систему канализации.