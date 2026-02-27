СК: главе Бодайбо предъявлено обвинение после остановки котельных

Мэра Бодайбо Алексея Ботвина задержали после масштабной коммунальной аварии, из-за которой город почти три недели жил без тепла и воды. В конце января из-за перемерзания водопровода остановились четыре котельные, без отопления остался 141 дом, где проживают более 1,3 тысячи человек, а также две школы. По факту случившегося в регионе вводили режим ЧС, СК возбуждал уголовное дело. Что известно о задержании и удалось ли устранить последствия коммунального коллапса — в материале «Газеты.Ru».