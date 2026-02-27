В Калининграде планируют отремонтировать здание старинной школы, где учился космонавт Алексей Леонов

В Калининграде планируют отремонтировать школу, где учился космонавт Алексей Леонов. Речь идёт о здании на Бассейной, 40 — это бывшая Академия художеств. Проект ремонта одобрила государственная историко-культурная экспертиза, чье заключение опубликовано на портале региональной службы ОКН.
Бывшее здание Кёнигсбергской академии художеств было построено в 1913—1919 годах по проекту архитектора Фридриха Ларса. С 1948 года идо сих пор там размещается общеобразовательная школа № 21. С 1965 года она носит имя лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который в 1949—1953 годах сам был её учеником.
Дом признан памятником архитектуры, однако требует ремонта. Эксперты сочли недопустимым состояние гидроизоляции фундаментов и бетонной отмостки, а также обнаружили трещины в наружных стенах, плесень и частичное обрушение штукатурки. Не устроило специалистов и состояние перекрытий: у них ослабли крепления, появились трещины и прогибы стропил, а местами заметны гниль, следы жучков и коррозия.
Проект предусматривает комплексный капитальный ремонт. Работы будут вести на основании трёх отдельных заданий, выданных службой государственной охраны объектов культурного наследия: на ремонт фасадов, на ремонт крыши и на восстановительные работы в мансардном этаже. Подрядчиком выступает ООО «СП ЦЕНТР».
Что планируют отремонтировать:
Фасад. Проект предполагает «отбивку существующей штукатурки», заделку трещин, ремонт кирпичной кладки и усиление стен. После этого рабочие нанесут новую штукатурку и декоративное покрытие, аналогичное историческому. Декор. Украшения на фасаде — карнизы, колонны, пилястры, лепнину и скульптуры — почистят и отремонтируют. В документе уточняется, что если восстановить их будет невозможно, допускается замена на аналоги из фибробетона. Цоколь и отмостка. Проект включает устройство гидроизоляции фундамента и восстановление бетонной отмостки по периметру здания. Крыша. Это один из самых масштабных этапов: планируется «восстановление геометрических размеров крыши», ремонт или замена несущих элементов (до 70% стропильной системы). Кровлю решили сделать из керамической черепицы, чтобы вернуть ей исторический облик, ныне утраченный. Окна и двери. Расстекловку выполнят, проанализировав исторические фотографии. Дверные заполнения также оформят в стиле оригинальных.
Проект прошёл экспертизу, комиссия сделала вывод, что он соответствует требованиям законодательства. Стоимость разработки проектно-сметной документации, согласно договору, составила 3 153 907 рублей.
