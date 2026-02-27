В Калининграде планируют отремонтировать здание старинной школы, где учился космонавт Алексей Леонов

Фасад. Проект предполагает «отбивку существующей штукатурки», заделку трещин, ремонт кирпичной кладки и усиление стен. После этого рабочие нанесут новую штукатурку и декоративное покрытие, аналогичное историческому. Декор. Украшения на фасаде — карнизы, колонны, пилястры, лепнину и скульптуры — почистят и отремонтируют. В документе уточняется, что если восстановить их будет невозможно, допускается замена на аналоги из фибробетона. Цоколь и отмостка. Проект включает устройство гидроизоляции фундамента и восстановление бетонной отмостки по периметру здания. Крыша. Это один из самых масштабных этапов: планируется «восстановление геометрических размеров крыши», ремонт или замена несущих элементов (до 70% стропильной системы). Кровлю решили сделать из керамической черепицы, чтобы вернуть ей исторический облик, ныне утраченный. Окна и двери. Расстекловку выполнят, проанализировав исторические фотографии. Дверные заполнения также оформят в стиле оригинальных.