В мэрии Омска рассказали, когда в городе появятся новые мосты

До 2040 года их строительство не запланировано.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны сроки строительства в Омске новых мостов через реки Омь и Иртыш. Об этом сообщила омская мэрия, отвечая на вопрос омича на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко во «Вконтакте».

В частности, омич спросил, когда в Омске приступят к реализации ранее озвученных планов по строительству мостов в створе улиц Граничная—Труда, улица Багнюка — улица Доковская, улица 1 й Учхозной — Окружная дорога.

На вопрос ответили в администрации Омска. Как сообщили в ведомстве, такие планы действительно есть. Улицы Граничная—Труда должен соединить мост через Иртыш, причем там планируется проложить трамвайные пути. Еще один мост через эту же реку должен появится на Доковской и Багнюка, на Окружной дороге — мост через Омь.

Однако в ближайшее время появления этих объектов ждать не стоит. Согласно генплану Омска они должны появиться в Омске до 2040 года.

«На 2026-й год финансирование строительства мостов не предусмотрено», — резюмировали в ведомстве.

