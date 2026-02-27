В мэрии Омска рассказали, когда в городе появятся новые мосты

На вопрос ответили в администрации Омска. Как сообщили в ведомстве, такие планы действительно есть. Улицы Граничная—Труда должен соединить мост через Иртыш, причем там планируется проложить трамвайные пути. Еще один мост через эту же реку должен появится на Доковской и Багнюка, на Окружной дороге — мост через Омь.