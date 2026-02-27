Где и когда можно посмотреть парад планет 28 февраля 2026 года

Вечером 28 февраля 2026 года жителей Земли ждет редкое астрономическое зрелище. Сразу шесть планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца и будут видны на вечернем небе. При этом четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун — соберутся в узком секторе, образовав так называемый малый парад планет. Что на самом деле означает термин «парад планет», где и как лучше наблюдать явление и почему оно уникально — в материале «Газеты.Ru».
Что такое парад планет.
Парадом планет называют явление, когда более трех планет оказываются «на одной прямой» от Солнца и находятся близко друг к другу. Для наблюдателя с Земли это выглядит как эффектное «шествие» ярких светил по небосводу. Само понятие «парад планет» не научное и используется в астрономии для ее популяризации, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Астрономы выделяют несколько типов парада планет в зависимости от количества участников:
* Малый парад — в узком секторе (20−30 градусов) собираются четыре планеты.
Парад планет 28 февраля не является большим. Дело в том, что шесть планет окажутся по одну сторону от Солнца в очень большом секторе — около 130 градусов. При этом четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун — соберутся в узком секторе (20−30 градусов) вблизи Солнца, уточняет Людмила Кошман.
Какие планеты будут видны 28 февраля.
Невооруженным глазом будут видны три яркие планеты: Юпитер, Сатурн и Венера.
Меркурий найти сложнее — он «висит» очень низко у горизонта, чуть ниже и левее Венеры. Для наблюдения нужны абсолютно открытый западный горизонт, ясное небо и, желательно, бинокль.
Уран и Нептун невооруженным глазом не видны. Чтобы обнаружить их на небе, потребуется телескоп и звездные карты. Уран можно попробовать найти в созвездии Тельца, Нептун — рядом с Сатурном.
Когда и где наблюдать парад планет 28 февраля в России.
Начинать наблюдения нужно сразу после захода Солнца, примерно через 30−40 минут. В Москве закат 28 февраля в 18:02, значит, лучшее время — с 18:30 до 19:30. В Санкт-Петербурге — с 18:50, в Новосибирске и Владивостоке — с 19:30.
Четыре планеты малого парада (Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун) соберутся очень низко у западного горизонта. Они будут заходить быстро:
* В 19:10 скроется Венера;
*время указано московское.
Видимость объектов зависит от нескольких факторов. Среди них:
* место проживания наблюдающего;
Лучше всего отправиться на астрономические наблюдения за город, где небо темнее из-за отсутствия ярких огней. Чтобы не замерзнуть, возьмите с собой термос с горячим чаем и теплый плед.