Где и когда можно посмотреть парад планет 28 февраля 2026 года

Вечером 28 февраля 2026 года жителей Земли ждет редкое астрономическое зрелище. Сразу шесть планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца и будут видны на вечернем небе. При этом четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун — соберутся в узком секторе, образовав так называемый малый парад планет. Что на самом деле означает термин «парад планет», где и как лучше наблюдать явление и почему оно уникально — в материале «Газеты.Ru».