Троллейбусное движение в Березниках прекратится 1 марта

Напомним, о том, что власти Березников в 2026 году намерены свернуть работу троллейбусов и заменить их автобусами, стало известно осенью прошлого года. Основная причина — сильный износ существующего парка и необходимость модернизации сетевого хозяйства, которая оценивается в 2 млрд руб. Таким образом, в Пермском крае не останется такого вида общественного транспорта, как троллейбус.