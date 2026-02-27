Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание автобусов № 122 и № 85 изменится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде запланированы изменения на двух автобусных маршрутах.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона. С 1 марта последний рейс автобуса № 122, идущего от конечной остановки «Улица Коммунальная», будет отправляться на 10 минут позже — в 21:40 вместо 21:30. Это сделано по просьбе жителей деревни Березовая Пойма для лучшей синхронизации с другими маршрутами Московского шоссе.

Кроме того, по запросу сотрудников больницы № 40 изменено расписание автобуса № 85 «микрорайон Юг — ЖК “Новая Кузнечиха”. Первое отправление в будние дни теперь будет начинаться в 05:30 с конечной остановки “ЖК “Новая Кузнечиха””. Обновленные графики движения будут размещены на портале автоматизированной системы информирования пассажиров (АСИП) до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса № 52 изменился в Нижнем Новгороде.

Кроме того, нижегородский автобус № 111 стал курсировать по новому расписанию.