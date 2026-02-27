Расписание автобусов № 122 и № 85 изменится в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона. С 1 марта последний рейс автобуса № 122, идущего от конечной остановки «Улица Коммунальная», будет отправляться на 10 минут позже — в 21:40 вместо 21:30. Это сделано по просьбе жителей деревни Березовая Пойма для лучшей синхронизации с другими маршрутами Московского шоссе.