Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Беларуси Турчин сказал о быстром вовлечении в трудовую деятельность выпускников вузов и ссузов

Турчин сказал о быстром вовлечении в работу выпускников вузов и ссузов.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты сказал о стратегии управления трудовыми ресурсами, сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, речь шла об устранении нехватки кадров и их рационального распределения.

«Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников вузов и ссузов», — отметил глава правительства.

Кроме того, Турчин указал на то, что рост зарплат должен зависеть от эффективности труда, а не от внешних факторов. Еще он обратил внимание на тему бюрократических процедур, с которыми приходится сталкиваться людям, нуждающимся в получении социальных услуг.

Ранее Минтруда сказало, что важно знать белорусам при увольнении.

Тем временем Белгидромет сказал про апрельские температуры в конце февраля в Беларуси.

Также мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 марта 2026 года: подорожает коммуналка, регистрировать имущество будут по-новому, станет больше детсадовских групп для малышей до двух лет.