Премьер Беларуси Турчин сказал о быстром вовлечении в трудовую деятельность выпускников вузов и ссузов

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты сказал о стратегии управления трудовыми ресурсами, сообщили в пресс-службе правительства.
В частности, речь шла об устранении нехватки кадров и их рационального распределения.
«Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников вузов и ссузов», — отметил глава правительства.
Кроме того, Турчин указал на то, что рост зарплат должен зависеть от эффективности труда, а не от внешних факторов. Еще он обратил внимание на тему бюрократических процедур, с которыми приходится сталкиваться людям, нуждающимся в получении социальных услуг.
