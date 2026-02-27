Ричмонд
Автобус № 89 в Самаре обещают перевести на регулируемый тариф

Самарцы просят наладить работу маршрута № 89.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут перевести на регулируемый тариф маршрутку № 89. С просьбой наладить работу этого маршрута самарцы написали в комментариях под одним из постов Ивана Носкова ВКонтакте. По их словам, маршрут очень востребован, так как соединяет многие социальные объекты. Только на нем жители НФС могут добраться до Металлурга.

«Предложения по переводу маршрута № 89 на регулируемый тариф подготовлены и направлены на рассмотрение на предмет возможности финансового обеспечения перевозок», — ответили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, что в 2026 году в Самаре 15 автобусных маршрутов перевели на регулируемый тариф.