Автобус № 89 в Самаре обещают перевести на регулируемый тариф

В Самаре могут перевести на регулируемый тариф маршрутку № 89. С просьбой наладить работу этого маршрута самарцы написали в комментариях под одним из постов Ивана Носкова ВКонтакте. По их словам, маршрут очень востребован, так как соединяет многие социальные объекты. Только на нем жители НФС могут добраться до Металлурга.