Главу Колосовского района Омской области изберут по новым правилам

Региональное министерство внутренней политики Омской области объявило о старте приема предложений о кандидатурах на пост главы Колосовского района. Процедура отбора проходит в рамках реформы местного самоуправления, запланированной в 2025 году.
На первом этапе отбор кандидатов проводится губернатором Омской области. После предварительного одобрения претенденты презентуются местному Совету депутатов. Предложить кандидатов смогут парламентские политические партии, региональная Общественная палата, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, а также политические партии, представленные в Законодательном Собрании Омской области.
Действует ограничение — не более двух кандидатов от каждого субъекта выдвижения. Прием заявок стартовал 28 февраля и завершится 3 апреля 2026 года.
Прежний глава Колосовского района Сергей Высоцкий покинул пост в ноябре 2024 года. С тех пор муниципальным образованием руководит Сергей Рожков со статусом исполняющего обязанности главы. Он сохранил эту должность и после образования в феврале 2025 года Муниципального округа Колосовский район Омской области.
По итогам выборной процедуры предстоит утвердить руководство трансформированного в соответствии с муниципальной реформой района. Ожидается, что новый глава будет работать без приставки исполняющий обязанности.
