Главу Колосовского района Омской области изберут по новым правилам

Прежний глава Колосовского района Сергей Высоцкий покинул пост в ноябре 2024 года. С тех пор муниципальным образованием руководит Сергей Рожков со статусом исполняющего обязанности главы. Он сохранил эту должность и после образования в феврале 2025 года Муниципального округа Колосовский район Омской области.