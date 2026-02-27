Площадь «Астана» перекроют 1 марта в Алматы

Кроме того, будет развернут полевой мобильный госпиталь для «пострадавших», спасатели-медики Центра медицины катастроф с хирургическим блоком, который сможет оказывать медицинскую помощь, в том числе хирургическую. Также пройдут мастер-классы на реальных манекенах с открытыми переломами, травмами, кроме того, можно будет испытать симулятор землетрясений на мобильной платформе, который представляет собой макет жилой комнаты с имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения.