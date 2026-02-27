Площадь «Астана» перекроют 1 марта в Алматы

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, площадь будет перекрыта с 10:00 до 13:00 1 марта. Мероприятие приурочено ко Всемирному Дню гражданской обороны. Ожидается участие 50 единиц техники и 150 человек личного состава.
Кроме того, будет развернут полевой мобильный госпиталь для «пострадавших», спасатели-медики Центра медицины катастроф с хирургическим блоком, который сможет оказывать медицинскую помощь, в том числе хирургическую. Также пройдут мастер-классы на реальных манекенах с открытыми переломами, травмами, кроме того, можно будет испытать симулятор землетрясений на мобильной платформе, который представляет собой макет жилой комнаты с имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения.
«Демонстрационный показ проводится в целях пропаганды знаний в сфере гражданской защиты и формирования культуры безопасности, а также ознакомления горожан с возможностями спасательных служб и формирований», — отметили в ДЧС.