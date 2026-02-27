В Екатеринбурге в микрорайоне Светлом автобусы не вышли на линию

27 февраля утром в Екатеринбурге жители микрорайона Светлый не смогли дождаться автобуса № 83. Он курсирует по маршруту ЖК Светлый — улица Монтажников на Сортировке. Перевозчик допустил нарушения и сорвал привычный график рейсов. Поэтому горожанам не удалось вовремя добраться до работы.