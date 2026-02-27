Ричмонд
В Екатеринбурге в микрорайоне Светлом автобусы не вышли на линию

В Екатеринбурге перевозчик устроил коллапс в микрорайоне Светлом.

Источник: Комсомольская правда

27 февраля утром в Екатеринбурге жители микрорайона Светлый не смогли дождаться автобуса № 83. Он курсирует по маршруту ЖК Светлый — улица Монтажников на Сортировке. Перевозчик допустил нарушения и сорвал привычный график рейсов. Поэтому горожанам не удалось вовремя добраться до работы.

Из-за транспортного коллапса екатеринбуржцам пришлось искать альтернативу общественному транспорту. В мэрии Екатеринбурга отреагировали на проблему. К тому же, перевозчику теперь грозят штрафы за нарушение условий муниципального контракта.

— Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства. Контроль за работой перевозчика усилен, — сообщает Дептранс Екатеринбурга в тг-канале.

Ведомство уточняет, что в Центре управления перевозками с сотрудниками предприятия проведут профилактическую беседу.