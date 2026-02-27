4 марта в Ростове состоится комплексная проверка системы оповещения

4 марта в Ростове-на-Дону проведут плановую проверку системы оповещения населения. Сирены включат в 10:35 утра. Об этом сообщила администрация города.
Во время учебного сигнала нужно сохранять спокойствие. Необходимо включить один из десяти ТВ-каналов или радиостанции «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ». На указанных ресурсах следует прослушать учебное сообщение.
— Будьте внимательны. Проверка необходима для оценки работоспособности систем для своевременного включения сигналов при возникновении ЧС, — поясняют власти.
Напомним, в экстренных ситуация нужно звонить по номеру «112».
