4 марта в Ростове состоится комплексная проверка системы оповещения

Учебную сирену включат в Ростове 4 марта.

Источник: Комсомольская правда

4 марта в Ростове-на-Дону проведут плановую проверку системы оповещения населения. Сирены включат в 10:35 утра. Об этом сообщила администрация города.

Во время учебного сигнала нужно сохранять спокойствие. Необходимо включить один из десяти ТВ-каналов или радиостанции «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ». На указанных ресурсах следует прослушать учебное сообщение.

— Будьте внимательны. Проверка необходима для оценки работоспособности систем для своевременного включения сигналов при возникновении ЧС, — поясняют власти.

Напомним, в экстренных ситуация нужно звонить по номеру «112».

