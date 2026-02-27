В Петербурге открыли лабораторию для отработки сценариев БАС в транспортной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Лаборатория для отработки сценариев применения беспилотных авиационных систем (БАС) в транспортной отрасли открылась в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Новое пространство стало частью формирования технопарка на базе вуза, а также возможностью для отработки сценариев, приближенных к реальным условиям, сообщила журналистам ректор ГУАП Юлия Антохина.
«Открытие лаборатории является логичным продолжением развития нашего университета в части федерального проекта “Кадры для беспилотных авиационных систем”. Эта лаборатория является одним из элементов формируемого в ГУАП распределенного технопарка, это инструмент для подготовки наших обучающихся в процессах идентификации объектов благодаря беспилотным авиационным системам», — сказала она, отметив, что на базе нового пространства будут формироваться модели, сценарии и летные задания для беспилотников.
Лаборатория состоит из исследовательского центра и специализированного закрытого летного поля. На полигоне установлены системы локального позиционирования, которые создают аналог GPS-навигации внутри помещения, позволяя беспилотным системам ориентироваться с сантиметровой точностью даже без спутникового сигнала. Оснащение лаборатории включает парк современных беспилотных систем различного класса, а также симуляторы полета с программным обеспечением для тренировки пилотирования, рабочие станции для обработки данных с дронов, а также средства наземного управления и связи.
«Уникальность в том, что данная лаборатория рассчитана для автономной навигации и взаимодействия между различными беспилотными системами. Спроектировано специальное летное поле, здесь особая конфигурация, плюс за счет высоты лаборатории мы будем разделять и эшелонировать различные беспилотные системы, чтобы моделировать процессы взаимодействия между дронами, отлаживать связь между этими системами, а также проводить отладку алгоритмов идентификации, либо для решения общей маршрутизации», — рассказал заведующий лабораторией, кандидат технических наук Антон Костин.
Как отметили в вузе, лаборатория откроет новые возможности для студентов: здесь будут разрабатывать программу автономного полета и учиться обеспечивать устойчивость беспилотной системы при различных внешних воздействиях. Пространство позволит экспериментировать с одновременным управлением несколькими беспилотными системами, учиться обеспечивать обмен данными и согласованные действия между БАС в реальном времени, разрабатывать программное обеспечение для беспилотных систем. Таким образом, вырабатываются навыки работы в условиях, приближенных к концепции «бесшовного неба», где происходит обмен данными между космическими, воздушными и наземными объектами.