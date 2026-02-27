В Петербурге открыли лабораторию для отработки сценариев БАС в транспортной отрасли

«Уникальность в том, что данная лаборатория рассчитана для автономной навигации и взаимодействия между различными беспилотными системами. Спроектировано специальное летное поле, здесь особая конфигурация, плюс за счет высоты лаборатории мы будем разделять и эшелонировать различные беспилотные системы, чтобы моделировать процессы взаимодействия между дронами, отлаживать связь между этими системами, а также проводить отладку алгоритмов идентификации, либо для решения общей маршрутизации», — рассказал заведующий лабораторией, кандидат технических наук Антон Костин.