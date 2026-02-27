Рак и курение: Как Швеции удалось снизить смертность от рака легких

Данные ОЭСР, опубликованные в 2025 году, показывают, что Швеция занимает первое место в Европе по профилактике и борьбе с раком легких у мужчин. В этой стране зарегистрирован самый низкий уровень заболеваемости раком легких среди мужчин в ЕС, наряду с Норвегией и Исландией. Кроме того, в период с 2011 по 2021 год в Швеции наблюдается самое значительное сокращение количества предотвратимых случаев смерти от рака легких, а именно на 42%.