В Европе рак является причиной каждого четвертого случая смерти и второй ведущей причиной преждевременной смертности, а в Республике Молдова онкологические заболевания являются второй основной причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Евростата, рак легких остается ведущей причиной смерти от рака в Европе — по нему регистрируется самый высокий уровень смертности. Однако есть примеры стран, которым удалось значительно снизить смертность от рака легких благодаря взвешенным подходам и эффективным стратегиям.
Хотя рак легких не является самым распространенным видом рака по количеству новых случаев, но по нему регистрируется самый высокий уровень смертности из-за поздней диагностики и агрессивности заболевания.
Основным фактором риска, связанным с раком легких, является активное курение, на которое приходится 85−90% случаев. Исследования показывают, что в сигаретном дыме содержится более 7 000 химических веществ, из которых по меньшей мере 250 признаны вредными, а 69 обладают подтвержденным канцерогенным эффектом.
По данным Евростата, в 2022 году в Венгрии был зафиксирован самый высокий уровень смертности от рака легких среди стран Европейского союза — 77,7 случаев смерти на 100 000 человек, за ней следует Хорватия с показателем 64,5 случаев смерти на 100 000. Самый низкий показатель в ЕС отмечен в Швеции — 35 случаев смерти на 100 000 жителей.
Данные ОЭСР, опубликованные в 2025 году, показывают, что Швеция занимает первое место в Европе по профилактике и борьбе с раком легких у мужчин. В этой стране зарегистрирован самый низкий уровень заболеваемости раком легких среди мужчин в ЕС, наряду с Норвегией и Исландией. Кроме того, в период с 2011 по 2021 год в Швеции наблюдается самое значительное сокращение количества предотвратимых случаев смерти от рака легких, а именно на 42%.
Исследование, опубликованное Королевским колледжем врачей Великобритании, подчеркивает, что доступность и использование оральных никотиновых продуктов в Швеции, таких как снюс или никотиновые пакетики, доказывает, что большое количество курильщиков готовы бросить курить, если у них есть альтернатива сигаретам.
Другие исследования, опубликованные Национальным институтом здоровья США, показывают, что использование снюса в Швеции сыграло важную роль в снижении уровня курения среди мужчин, что способствовало самому значительному сокращению курения, наблюдаемому в развитых странах. Такой переход от курения к оральным никотиновым продуктам (снюс, никотиновые пакетики) привел к снижению заболеваемости раком легких, раком полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, при том, что общее потребление табака оставалось относительно неизменным. Полученные результаты говорят о том, что замена курения менее вредными альтернативами может иметь благоприятные последствия для здоровья населения.
В настоящее время в Швеции самый низкий уровень курения в ЕС — около 5%. Официальные исследования показывают, что показатель смертности от болезней, связанных с курением, в Швеции на 39,6% ниже, чем в среднем по ЕС.
