Минобразования сказало, кому посвятят единый урок в школах Беларуси 5 марта

5 марта во всех белорусских школах состоится единый урок.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования Беларуси рассказало, что 5 марта во всех школах состоится урок «Белорусская женщина — символ силы и вдохновения».

Сообщается, что он приурочен к общереспубликанскому празднику — Дню женщин. В Министерстве обратили внимание на основные акценты занятия. В частности, отмечается, что на протяжении всей истории белорусские женщины играли ключевую роль в развитии общества. Они воспитывали поколения с традиционными ценностями чести, доброты и стойкости.

Женщины были нравственным ориентиром, передавая мудрость и духовную силу через века. Говорится и о том, что современные белорусские женщины успешно сочетают заботу о семье, воспитание детей с работой и общественной деятельностью.

