Минобразования сказало, кому посвятят единый урок в школах Беларуси 5 марта

Сообщается, что он приурочен к общереспубликанскому празднику — Дню женщин. В Министерстве обратили внимание на основные акценты занятия. В частности, отмечается, что на протяжении всей истории белорусские женщины играли ключевую роль в развитии общества. Они воспитывали поколения с традиционными ценностями чести, доброты и стойкости.