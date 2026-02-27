Минобразования сказало, кому посвятят единый урок в школах Беларуси 5 марта

Министерство образования Беларуси рассказало, что 5 марта во всех школах состоится урок «Белорусская женщина — символ силы и вдохновения».
Сообщается, что он приурочен к общереспубликанскому празднику — Дню женщин. В Министерстве обратили внимание на основные акценты занятия. В частности, отмечается, что на протяжении всей истории белорусские женщины играли ключевую роль в развитии общества. Они воспитывали поколения с традиционными ценностями чести, доброты и стойкости.
Женщины были нравственным ориентиром, передавая мудрость и духовную силу через века. Говорится и о том, что современные белорусские женщины успешно сочетают заботу о семье, воспитание детей с работой и общественной деятельностью.
