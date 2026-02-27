Ричмонд
За охрану аэропорта «Омск—Федоровка» бюджет заплатит 3,4 млн рублей

Конкурс по поиску подрядчика объявлен на сайте Госзакупок.

Источник: Комсомольская правда

На портале Госзакупок объявлен конкурс по поиску подрядчика для охраны территории будущего аэропорта «Омск—Федоровка». Начальная цена закупки составляет 3,4 млн рублей.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчику необходимо обеспечить круглосуточную охрану территории и трансформаторной подстанции. Первая представляет собой по сути пустырь. Недавно все прежние постройки недостроенного аэропорта снесли, за время, которое прошло с момента остановки стройки, они уже обветшали и не представляли интереса для строительства.

По техзаданию на объекте должно быть не менее трех охранников, патрулирование должно осуществляться с помощью автотранспорта и пешим порядком. У специалистов должны быть рации. Охранникам запрещено готовить на объекте пищу, курить, употреблять спиртные напитки и наркотики.

За выполнение этих работ региональный бюджет готов заплатить подрядчику 3,4 млн рублей, срок выполнения работ — с 17 марта по 23 февраля.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 5 марта.

