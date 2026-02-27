За охрану аэропорта «Омск—Федоровка» бюджет заплатит 3,4 млн рублей

Как сказано в конкурсной документации, подрядчику необходимо обеспечить круглосуточную охрану территории и трансформаторной подстанции. Первая представляет собой по сути пустырь. Недавно все прежние постройки недостроенного аэропорта снесли, за время, которое прошло с момента остановки стройки, они уже обветшали и не представляли интереса для строительства.