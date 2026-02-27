За охрану аэропорта «Омск—Федоровка» бюджет заплатит 3,4 млн рублей

На портале Госзакупок объявлен конкурс по поиску подрядчика для охраны территории будущего аэропорта «Омск—Федоровка». Начальная цена закупки составляет 3,4 млн рублей.
Как сказано в конкурсной документации, подрядчику необходимо обеспечить круглосуточную охрану территории и трансформаторной подстанции. Первая представляет собой по сути пустырь. Недавно все прежние постройки недостроенного аэропорта снесли, за время, которое прошло с момента остановки стройки, они уже обветшали и не представляли интереса для строительства.
По техзаданию на объекте должно быть не менее трех охранников, патрулирование должно осуществляться с помощью автотранспорта и пешим порядком. У специалистов должны быть рации. Охранникам запрещено готовить на объекте пищу, курить, употреблять спиртные напитки и наркотики.
За выполнение этих работ региональный бюджет готов заплатить подрядчику 3,4 млн рублей, срок выполнения работ — с 17 марта по 23 февраля.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 5 марта.
