Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде сотрудники УФСИН получили новые автомобили

Ключи от машин вручил первый замгубернатора Валерий Шерин.

Источник: правительство Калининградской области

Первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин вручил ключи от новых автомобилей сотрудникам УФСИН России по региону. Как сообщает пресс-служба областного правительства, церемонию провели 26 февраля.

Чиновник отметил важность обеспечения сотрудников пенитенциарной системы надежной и современной техникой, пожелал безаварийного вождения.

Начальник УФСИН России по Калининградской области Дмитрий Пестов сказал, что новый транспорт существенно повысит эффективность работы оперативных подразделений и позволит улучшить логистику между учреждениями.