В Калининграде сотрудники УФСИН получили новые автомобили

Первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин вручил ключи от новых автомобилей сотрудникам УФСИН России по региону. Как сообщает пресс-служба областного правительства, церемонию провели 26 февраля.
Чиновник отметил важность обеспечения сотрудников пенитенциарной системы надежной и современной техникой, пожелал безаварийного вождения.
Начальник УФСИН России по Калининградской области Дмитрий Пестов сказал, что новый транспорт существенно повысит эффективность работы оперативных подразделений и позволит улучшить логистику между учреждениями.