Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три района Крыма и Симферополь могут пострадать от подтоплений

Для мониторинга ситуации на реках работают 32 гидропоста.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 81% 760 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Три района Крыма и Симферополь могут оказаться под угрозой подтоплений после таяния снега, предупредил заместитель министра чрезвычайных ситуаций республики Максим Грамотный в эфире «Радио Крым».

«С учетом снежного покрова и обильных осадков, которые произошли зимой, есть угроза подтопления низменностей реки Салгир», — сообщил Грамотный.

Для постоянного наблюдения за уровнем воды в реках Крыма в круглосуточном режиме работают 32 гидрологических поста. Особое внимание уделяется Симферопольскому, Красногвардейскому и Нижнегорскому районам, а также самому Симферополю. Существует опасность наводнений на территориях вдоль рек Бельбек и Кача.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше