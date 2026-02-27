Три района Крыма и Симферополь могут пострадать от подтоплений

Три района Крыма и Симферополь могут оказаться под угрозой подтоплений после таяния снега, предупредил заместитель министра чрезвычайных ситуаций республики Максим Грамотный в эфире «Радио Крым».
«С учетом снежного покрова и обильных осадков, которые произошли зимой, есть угроза подтопления низменностей реки Салгир», — сообщил Грамотный.
Для постоянного наблюдения за уровнем воды в реках Крыма в круглосуточном режиме работают 32 гидрологических поста. Особое внимание уделяется Симферопольскому, Красногвардейскому и Нижнегорскому районам, а также самому Симферополю. Существует опасность наводнений на территориях вдоль рек Бельбек и Кача.
