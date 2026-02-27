Опыты физиков РФ и Белоруссии ускорят внедрение микролазеров в фотонные схемы

Российские и белорусские физики уже долгое время работают над созданием компактных лазеров, которые можно было бы внедрять в интегральные схемы и миниатюрные приборы, сопоставимые по размерам с красными кровяными клетками. Решить эту задачу крайне сложно, что связано с тем, что уменьшение размеров лазера ведет к очень быстрому нарастанию проблем по удержанию света внутри резонатора — структуры, где свет многократно отражается и усиливается.