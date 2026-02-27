Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сугробы в Москве уменьшатся в 1,5−2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля, рассказали РИА Новости специалисты «Яндекс Погоды».
«В ближайшие две недели в столице нередко будут наблюдаться положительные температуры. Это приведет к тому, что сугробы уменьшатся в полтора-два раза», — сообщили там.
Однако снег не исчезнет: к середине марта высота снежного покрова все еще будет составлять от 30 до 50 см, что по-прежнему выше нормы.
Там отметили, что обычно в Москве земля полностью освобождается от снега в первой половине апреля. В этом году из-за огромных сугробов процесс таяния может занять больше времени, уточнили специалисты.
«Однако, по предварительным прогнозам, апрель ожидается теплее нормы, что ускорит этот процесс и не даст весне сильно затянуться. Скорее всего, снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля», — прокомментировали в сервисе.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.