Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в марте временно закроют Восточный выезд

В Уфе в марте временно закроют Восточный выезд.

Источник: Башинформ

По информации минтранса Башкирии, в столице республики временно ограничат движение по Восточному выезду с 3 по 7 марта с 00.00 до 05.00.

В ведомстве уточнили, что движение будет перекрыто по всем направлениям.

Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Фёдоровка будут закрыты. Ограничения связаны с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

Ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о временном ограничении движения тяжеловесного транспорта в республике по дорогам регионального и межмуниципального значения на весенне-летний период.