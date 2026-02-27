В Уфе в марте временно закроют Восточный выезд.

По информации минтранса Башкирии, в столице республики временно ограничат движение по Восточному выезду с 3 по 7 марта с 00.00 до 05.00.
В ведомстве уточнили, что движение будет перекрыто по всем направлениям.
Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Фёдоровка будут закрыты. Ограничения связаны с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о временном ограничении движения тяжеловесного транспорта в республике по дорогам регионального и межмуниципального значения на весенне-летний период.