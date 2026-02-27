«Только три вещи»: Ермак рассказал, чем китайским туристам интересна Калининградская область

Китайских туристов интересуют в Калининградской области только три вещи. Их привлекает статус самого западного региона России, янтарь и Куршская коса. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак на круглом столе в региональном информационном центре «ТАСС Калининград».
Чиновник отметил, что проводил стратегическую сессию с туроператорами из Китая и рассказывал им о замках и других достопримечательностях региона. По его словам, представители из КНР называли только три вещи, которые им интересны в Калининградской области.
Это [статус] самый западный. Их очень интересует побыть в самом западном месте в России. То есть выпить самый западный кофе, съесть самый западный пирожок, самый западный поцелуй, самый западный секс — что угодно, но чтобы это было самым западным. Вторая вещь, которая их сильно интересует, — янтарь, там, где его добывают и перерабатывают. Из серии, как самовар в Туле. Можно, конечно, купить янтарь и в Китае, проблем никаких у них нет. Но купить там, где он находится и где его добывают, — это для них имеет определённую ценность. Причём у них очень хороший чек, они готовы тратить много денег на это. И третье — это [Куршская] коса, потому что это объект ЮНЭСКО. Вот и всё, — сказал Ермак.
По его словам, в Калининград не получится привлечь массового туриста из Китая, как в регионах на востоке страны. Здесь гостям из Азии мог бы быть интересен премиальный продукт. Однако область пока не связывают прямые рейсы с КНР, а также не хватает специалистов, которые могут работать с китайскими туристами.
Отметим, что власти говорят о привлечении путешественников из Азии с 2023 года. В регион хотели привлекать людей с высоким уровнем дохода. Неоднократно вели переговоры об открытии прямых рейсов из Китая в Калининград.