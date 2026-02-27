«Только три вещи»: Ермак рассказал, чем китайским туристам интересна Калининградская область

Это [статус] самый западный. Их очень интересует побыть в самом западном месте в России. То есть выпить самый западный кофе, съесть самый западный пирожок, самый западный поцелуй, самый западный секс — что угодно, но чтобы это было самым западным. Вторая вещь, которая их сильно интересует, — янтарь, там, где его добывают и перерабатывают. Из серии, как самовар в Туле. Можно, конечно, купить янтарь и в Китае, проблем никаких у них нет. Но купить там, где он находится и где его добывают, — это для них имеет определённую ценность. Причём у них очень хороший чек, они готовы тратить много денег на это. И третье — это [Куршская] коса, потому что это объект ЮНЭСКО. Вот и всё, — сказал Ермак.