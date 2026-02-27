Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год

«Идем к тому, чтобы саму Панораму и центральную часть Исторического бульвара открыть через год, к началу весны 2027 года. То есть все вместе», — сказал Смородкин на полях мероприятия Российского военно-исторического общества (РВИО), членом совета которого он является.
По словам директора музейного комплекса, перед подрядчиком сегодня поставлена задача завершить работы в центральной части бульвара через год, поскольку столько же времени потребуется для окончания реставрации полотна Панорамы и предметного плана, которые продолжаются не первый год.
«Это длительный процесс, и мы как раз заканчиваем только через год все эти мероприятия, и после этого открываем все», — отметил Смородкин.
По его словам, в музее на окончание работ в Панораме и центральной аллее в названные сроки не то что рассчитывают — это видят по тому, как идет процесс.
«Мы уже получили финансирование и проекты дальше пошли дорабатывать… В этом году уже контракт заключен (с подрядчиком — ред.), сейчас дорабатывают проект, из экспертизы он выходит — и все пойдет», — сказал Смородкин.
Он напомнил, что за период затянувшихся на этом знаковом для города объекте работ успели существенно измениться цены. Неудивительно, что документация требовала корректировки из-за изменения сметной стоимости с 2017 года, при этом сами работы непростые.
Тем не менее, по словам Смородкина, он с пониманием относится к критике севастопольцев касательно затянувшихся сроков реконструкции бульвара, работы на котором, согласно последним планам, намерены завершить до середины 2028 года.
«Замечание справедливое. Конечно, людям неприятно смотреть — такой объект в центре города, 18 гектаров, а им как будто только “сказки” рассказывают… Но сегодня мы уже идем к осязаемым планам», — резюмировал он.
Ранее замдиректора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщала, что к концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией.
Панораму «Оборона Севастополя в 1854 — 1855 гг.» закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.
Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м.