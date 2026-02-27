Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год

«Идем к тому, чтобы саму Панораму и центральную часть Исторического бульвара открыть через год, к началу весны 2027 года. То есть все вместе», — сказал Смородкин на полях мероприятия Российского военно-исторического общества (РВИО), членом совета которого он является.