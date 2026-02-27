Закрыть окна отключить газ, воду, электричество: что делать при возникновении ракетной опасности

Режим ракетной опасности, объявленный сегодня в Татарстане, отменен, согласно информации, опубликованной в официальном приложении МЧС. Аэропорты Казани и Нижнекамска, возобновили свою работу в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что в Татарстане впервые пришлось объявить ракетную опасность. В связи с этим в Нижнекамске и Альметьевске были введены временные ограничения на движение общественного транспорта, а ученики казанских школ были вынуждены спуститься в укрытия.
Жителям Татарстана рассказали о правилах поведения при возникновении ракетной опасности. Сигнал ракетной опасности подается для своевременного оповещения населения о непосредственной угрозе.
Услышав сигнал, гражданам рекомендуется включить телевизор или радио, где транслируется официальная информация и инструкции по дальнейшим действиям. Важно сохранять спокойствие и действовать оперативно.
Существуют два уровня предупреждения:
· «Угроза ракетной опасности»: предписывает покинуть открытые участки, зайти в помещение и держаться подальше от окон.
· «Ракетная опасность»: требует укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство.
В случае нахождения дома без возможности попасть в подвал, необходимо плотно закрыть окна и не приближаться к ним, перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, расположившись на полу у стены, подальше от окон. Следует выбрать наименее уязвимое помещение, например, ванную, коридор, туалет или кладовую.
При наличии подземного укрытия, следует закрыть окна, перекрыть коммуникации, отключить электричество, взять документы, телефон, наличные и необходимые вещи. Важно предупредить соседей и оказать помощь уязвимым категориям граждан. Затем необходимо спуститься в подвал или другое заглубленное укрытие.
Находясь в автомобиле или общественном транспорте, следует остановиться (или попросить водителя остановиться) и покинуть транспорт, чтобы укрыться в ближайшем подземном или полуподземном сооружении, таком как подвал, погреб, водоотводная труба или другое доступное укрытие.
Если вы находитесь на улице, направляйтесь к ближайшему заглубленному укрытию, цокольному этажу здания, подземной парковке или иным защищенным конструкциям.
Следует избегать укрытий под автомобилями и в непосредственной близости от стен зданий, так как осколки могут представлять опасность. Безопасное расстояние от таких зданий составляет 30−50 метров.