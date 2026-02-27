Закрыть окна отключить газ, воду, электричество: что делать при возникновении ракетной опасности

Ранее сообщалось, что в Татарстане впервые пришлось объявить ракетную опасность. В связи с этим в Нижнекамске и Альметьевске были введены временные ограничения на движение общественного транспорта, а ученики казанских школ были вынуждены спуститься в укрытия.