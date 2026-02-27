Ричмонд
Аэропорт Уфы принял четыре самолета из соседних регионов

Сегодня в связи с временным ограничением работы аэропортов в нескольких регионах страны, уфимский авиаузел принял на запасном аэродроме четыре борта: Новосибирск — Казань, Астрахань — Казань, Новосибирск — Самара и Сабетта — Самара.

Источник: Башинформ

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Напомним, 27 февраля в связи с режимом «Ракетная опасность» в аэропортах Пензы, Саратова, Самары и Казани вводили временные ограничения.