Аэропорт Уфы принял четыре самолета из соседних регионов

Сегодня в связи с временным ограничением работы аэропортов в нескольких регионах страны, уфимский авиаузел принял на запасном аэродроме четыре борта: Новосибирск — Казань, Астрахань — Казань, Новосибирск — Самара и Сабетта — Самара.