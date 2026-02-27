Ричмонд
На ремонт двух омских улиц выделили 50 млн рублей

Работы там начнутся уже в апреле.

Источник: Комсомольская правда

В Омске за 50 млн рублей отремонтируют две улицы. О планах по ремонту дорожной сети сообщил мэр Сергей Шелест.

Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, речь идет об участке улицы Госпитальной — в пределах улиц Яковлева и Фрунзе — и части улицы Рабиновича. Последнюю отремонтируют в границах улиц Гусарова и Госпитальной.

На указанных участках заменят асфальтобетонное покрытие, новое дорожное покрытие будет двухслойным. Также там отремонтируют тротуары, водоотводные лотки, восстановят, где это необходимо, дорожные знаки и нанесут разметку.

При благоприятных погодных условиях ремонтные работы начнутся уже в апреле.

