Электронные больничные по беременности и родам вводятся в 2026 году в Беларуси

В Беларуси в 2026 году запустят эксперимент по внедрению электронных больничных по беременности и родам, пишет БелТА.
Эксперимент организуют Министерство труда и социальной защиты совместно с системой здравоохранения. Глава Минтруда Андрей Лобович во время итоговой коллегии сказал, что в зависимости от результатов этого эксперимента будет принято решение о дальнейшей реализации данной практики на уровне всей страны.
Министр отметил, что задача заключается в переходе к проактивному формату работы, чтобы максимально использовать все доступные государственные информационные ресурсы:
— Это позволит существенно упростить процесс получения гражданами необходимых справок и документов для назначения пенсий, пособий и оплаты больничных.
Ранее мы писали, что уроженец Минска Дмитрий Шепелев признался, что открыл в воспитании младшего сына Тихона: «Сэкономил бы себе четыре года нервов и пару килограммов седины».
Кроме того, Минобразования сказало, кому посвятят единый урок в школах Беларуси 5 марта.
А еще мы писали, что под Минском продают старинную усадьбу без удобств за 500 тысяч долларов.
Тем временем Нацбанк отреагировал на снижение курса белорусского рубля к российскому на 6%.