Электронные больничные по беременности и родам вводятся в 2026 году в Беларуси

В 2026-м запустят эксперимент по внедрению электронных больничных.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в 2026 году запустят эксперимент по внедрению электронных больничных по беременности и родам, пишет БелТА.

Эксперимент организуют Министерство труда и социальной защиты совместно с системой здравоохранения. Глава Минтруда Андрей Лобович во время итоговой коллегии сказал, что в зависимости от результатов этого эксперимента будет принято решение о дальнейшей реализации данной практики на уровне всей страны.

Министр отметил, что задача заключается в переходе к проактивному формату работы, чтобы максимально использовать все доступные государственные информационные ресурсы:

— Это позволит существенно упростить процесс получения гражданами необходимых справок и документов для назначения пенсий, пособий и оплаты больничных.

