Электронные больничные по беременности и родам вводятся в 2026 году в Беларуси

Эксперимент организуют Министерство труда и социальной защиты совместно с системой здравоохранения. Глава Минтруда Андрей Лобович во время итоговой коллегии сказал, что в зависимости от результатов этого эксперимента будет принято решение о дальнейшей реализации данной практики на уровне всей страны.