Sky News: в Британии выяснят, использовал ли экс-принц Эндрю базы ВВС для встреч с Эпштейном

Как передает британский канал Sky News, Хили обязал подчиненных «сделать все возможное», просматривая документы Министерства обороны более чем за 20 лет.
Издание уточняет, что частным самолетам разрешается приземляться на британских военных базах по предварительной договоренности и за отдельную плату, при условии, что они не мешают операциям ВВС.
Информация о том, что экс-принц Эндрю способствовал преступлениям Эпштейна, позволяя его самолету приземляться на базах британских ВВС с неизвестными женщинами на борту, появилась на прошлой неделе. Речь, например, идет о рейсе самолета Эпштейна Gulfstream в декабре 2000 года, когда он приземлился на авиабазе в Норфолке, прежде чем Эпштейн отправился в Сандрингем вместе с тогда еще принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало электронные письма, из которых следовало, что Эндрю отправлял конфиденциальную информацию Эпштейну, когда тот был торговым представителем. Из других писем стало известно, что Эпштейн с 2000 по 2019 год как минимум четыре раза посещал британские авиабазы Нортхолт (на северо-западе Лондона) и Мархэм (в Норфолке).