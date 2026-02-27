Sky News: в Британии выяснят, использовал ли экс-принц Эндрю базы ВВС для встреч с Эпштейном

Информация о том, что экс-принц Эндрю способствовал преступлениям Эпштейна, позволяя его самолету приземляться на базах британских ВВС с неизвестными женщинами на борту, появилась на прошлой неделе. Речь, например, идет о рейсе самолета Эпштейна Gulfstream в декабре 2000 года, когда он приземлился на авиабазе в Норфолке, прежде чем Эпштейн отправился в Сандрингем вместе с тогда еще принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором.