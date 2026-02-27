Ричмонд
В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков

Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта — станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено адресовать рекламу несовершеннолетним, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Ограничения рекламы энергетиков также вступают в силу с 1 марта. Реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, а обращения к несовершеннолетним в такой рекламе запрещены», — сказал Говырин.

Согласно принятому закону, предупреждение в радиорекламе должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе — не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.