Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Швеция не исключает возможности размещения ядерного оружия на своей территории

Министр обороны Пол Йонсон в пятницу заявил, что Швеция может разместить ядерное оружие на своей территории в военное время. Это доказывает, что один из бывших поборников разоружения начинает играть более активную роль в европейском ядерном сдерживании, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Если бы началась война, мы, естественно, рассмотрели бы любой вариант, который мог бы обеспечить выживание Швеции и шведскую безопасность», — сказал Йонсон, отвечая на вопрос о вероятности размещения ядерного вооружения в стране.

Bloomberg напоминает, что Швеция одной из первых подписало Договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 году и до сих пор оставалась активным сторонником укрепления договора.

Но за последние недели лидеры Швеции сделали несколько осторожных заявлений, в которых высказались о готовности играть более активную роль в европейском ядерном сдерживании на фоне растущего беспокойства по поводу ненадежности США как военного союзника.

В конце января премьер-министр Ульф Кристерссон сказал, что Стокгольм провел переговоры с Парижем и Лондоном о ядерном сдерживании. «Франция продемонстрировала открытость для обсуждения этой темы с другими странами», — сказал он тогда, не вдаваясь в подробности.

Швеция, согласно Bloomberg, начала развивать собственные мощности по производству ядерного оружия после Второй мировой войны, но остановилась в 1960-х годах из-за усиления политической оппозиции и роста расходов.