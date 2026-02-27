Bloomberg: Швеция не исключает возможности размещения ядерного оружия на своей территории

В конце января премьер-министр Ульф Кристерссон сказал, что Стокгольм провел переговоры с Парижем и Лондоном о ядерном сдерживании. «Франция продемонстрировала открытость для обсуждения этой темы с другими странами», — сказал он тогда, не вдаваясь в подробности.