Bloomberg: Швеция не исключает возможности размещения ядерного оружия на своей территории

«Если бы началась война, мы, естественно, рассмотрели бы любой вариант, который мог бы обеспечить выживание Швеции и шведскую безопасность», — сказал Йонсон, отвечая на вопрос о вероятности размещения ядерного вооружения в стране.
Bloomberg напоминает, что Швеция одной из первых подписало Договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 году и до сих пор оставалась активным сторонником укрепления договора.
В конце января премьер-министр Ульф Кристерссон сказал, что Стокгольм провел переговоры с Парижем и Лондоном о ядерном сдерживании. «Франция продемонстрировала открытость для обсуждения этой темы с другими странами», — сказал он тогда, не вдаваясь в подробности.
Швеция, согласно Bloomberg, начала развивать собственные мощности по производству ядерного оружия после Второй мировой войны, но остановилась в 1960-х годах из-за усиления политической оппозиции и роста расходов.