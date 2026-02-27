В Симферополе планируют сделать капитальный ремонт школы № 40, на эти цели потратят почти 207 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «ЮГЭКСПЕРТСТРОЙ». Компания должна сделать капитальный ремонт школы № 40, расположенной на улице Морозова, 18. За это подрядчик получит 206 999 864 рубля 27 копеек.
«Предельный срок, на который заключается контракт, — 1 сентября 2027 года», — говорится в распоряжении.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше