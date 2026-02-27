На Дону 4 марта завоют сирены

Трагические последствия подобных атак уже коснулись жителей региона. 9 февраля в Батайске похоронили 19‑летнюю Дарью Насридинову: девушка получила ранения во время масштабной атаки БПЛА — обломки беспилотника упали на частный дом. Дарья боролась за жизнь с 18 декабря, но спасти её не удалось. В результате той же атаки погибла её мать, а в ростовском порту погибли два члена экипажа грузового судна.