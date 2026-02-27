На Дону 4 марта завоют сирены

Власти призывают горожан сохранять спокойствие и не паниковать при их звуке. Услышав сигнал, необходимо включить один из десяти телевизионных каналов (Первый канал, «Матч ТВ», «Россия‑1», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР или «ТВ Центр») либо радиостанцию («Маяк», Радио России или «Вести ФМ») на одной из программ УКВ‑ или FM‑диапазона — и прослушать информационное сообщение.
Цель учений — проверить исправность всех систем оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций.
Ситуация с безопасностью в Ростовской области остаётся напряжённой: регион регулярно подвергается воздушным атакам. Так, ночью 24 февраля были уничтожены БПЛА в Каменском и Неклиновском районах. Накануне силы ПВО сбили беспилотники в Миллеровском, Белокалитвинском, Чертковском и Шолоховском районах. А 21 февраля в небе над регионом зафиксировали не только БПЛА, но и ракеты.
Трагические последствия подобных атак уже коснулись жителей региона. 9 февраля в Батайске похоронили 19‑летнюю Дарью Насридинову: девушка получила ранения во время масштабной атаки БПЛА — обломки беспилотника упали на частный дом. Дарья боролась за жизнь с 18 декабря, но спасти её не удалось. В результате той же атаки погибла её мать, а в ростовском порту погибли два члена экипажа грузового судна.
Ещё один эпизод произошёл 14 января в Ростове: из‑за рухнувшего беспилотника в Левенцовке загорелись две квартиры. В одной из них погиб глава семьи, а его жена получила травмы, когда спасала четырёхлетнего ребёнка.