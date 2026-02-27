«Вы представляете, что такое пересадка с ребёнком?»: в горсовете Калининграда снова спорили о возвращении 75-й маршрутки

Калининградцы настаивают на возвращении маршрутки № 75: людям тяжело добираться из отдалённых районов города. Вопрос обсудили на профильной комиссии горсовета.
Депутат Тамила Чернышева напомнила, что 75-й проходил через весь город: «Как раз-таки охватывал те самые новые районы, которые у нас сейчас застраиваются в конце Невского. У нас, в общем, есть маршрут № 15, но до него нужно дойти. Тяжело людям с детьми, пожилым. Можно попросить рассмотреть возможности разработать маршрут, который был раньше на 75-м».
По словам депутата, сейчас активно застраиваются кварталы в районе улиц Крылова, Таганрогской. В этих домах в основном живут семьи с детьми.
«Вы представляете, что такое пересадка с ребёнком — доехать на одной остановке, пересесть, дождаться транспорт, пересесть и доехать?» — обратилась к коллегам Чернышева.
Глава дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Антон Романов отметил, что у 75-го постоянно были проблемы.
«Частные компании в настоящий момент дают недовыпуск транспортных средств. Я напомню, что у 75-го маршрута эпизодически фиксировался полный невыход на линию транспортных средств либо на линии работало сниженное количество — одна-две единицы», — сообщил Романов.
По словам чиновника, анализ пассажиропотока показал, что нужно усилить другие направления. Увеличено количество троллейбусов, которые проходят через центр города и едут в онкоцентр и кардиоцентр.
Новый маршрут № 15, по словам чиновника, соединяет юго-восток города с Сельмой и тоже пролегает через социальные объекты. Кроме того, были скорректированы маршруты автобусов № 10 и № 21, чтобы охватить Северную гору.
Романов добавил, что в мэрии знают, как решить транспортную проблему микрорайона в конце Невского и улицы Арсенальной: «Как только построят дорогу Лучинского — Краснокаменная — Арсенальная, эта связка поможет пересмотреть маршрутную сеть».
По словам главы комитета, планируется перекроить схемы движения № 32, 19 и 44 и продлить их до Арсенальной, что позволит увеличить количество транспорта в этом районе. Возвращать маршрут № 75 в прежнем виде не планируется.