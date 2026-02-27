«Вы представляете, что такое пересадка с ребёнком?»: в горсовете Калининграда снова спорили о возвращении 75-й маршрутки

Депутат Тамила Чернышева напомнила, что 75-й проходил через весь город: «Как раз-таки охватывал те самые новые районы, которые у нас сейчас застраиваются в конце Невского. У нас, в общем, есть маршрут № 15, но до него нужно дойти. Тяжело людям с детьми, пожилым. Можно попросить рассмотреть возможности разработать маршрут, который был раньше на 75-м».