Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте

РИА Новости: ученый Иванов заявил, что в Москве в марте возможны новые снегопады.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новые снегопады возможны в Москве в марте, весенняя оттепель пока неустойчива, заявил РИА Новости специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов.

Ученый отметил, что возврат к отрицательным температурам неизбежен, март, по сути, является наполовину зимним месяцем.

«Поэтому все эти оттепели весной в Москве бывают по несколько дней, они могут смениться и похолоданием, и новый снег может выпасть еще в марте — в принципе, большое количество», — подчеркнул Иванов.

Нужно учитывать, что снега выпало много, поэтому на таяние уйдет большое количество энергии, объяснил ученый.

«Даже если в марте будут положительные температуры и днем, и ночью и снег сначала начнет потихоньку оседать, испаряться, таять, то все равно для того, чтобы он весь ушел, нужно продолжительное время», — добавил Иванов.

По его словам, из-за наличия снега приземный воздух не сможет быстро прогреваться, потому что снег отражает солнечную радиацию.

«Этот процесс будет медленный. Существуют оценки, что снег растает к середине апреля, а может быть и позже», — заключил собеседник.