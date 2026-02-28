«Письма счастья» больше не придут? В Узбекистане приостанавливают рассылку штрафов водителям

Как сообщила компания «Узбекистон почтаси», с 1 марта 2026 года будет приостановлена доставка административных протоколов, оформленных Департаментом общественной безопасности СБДД за нарушения правил дорожного движения.
Причина прозаичная: на 2026 год не был заключён договор со стороны Государственного учреждения МВД по развитию системы «Безопасный город». Иными словами, правоохранители просто перестали оплачивать услугу доставки.
Официальных комментариев от МВД пока не последовало. Также не уточняется, сколько именно стоила отправка одного такого письма. Для понимания: в среднем доставка одного письма по Ташкенту обходится примерно в 20 тысяч сумов. Учитывая объёмы автоматической фиксации, сумма в масштабах страны могла быть весьма существенной.
Теперь водителям придётся самостоятельно отслеживать штрафы в онлайн-режиме. Сделать это несложно — в большинстве популярных платёжных приложений предусмотрена функция уведомлений о штрафах. Достаточно указать номер телефона или данные автомобиля, чтобы получать информацию автоматически.
Таким образом, система контроля остаётся, камеры продолжают работать, а ответственность за своевременную проверку штрафов фактически полностью ложится на самих водителей.