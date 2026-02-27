На Бали нашли расчлененное тело, полиция проверяет связь с похищением Комарова

28-летний Игорь Комаров пропал 15 февраля около 23:30 по местному времени (18.30 мск). По информации полиции, в этот вечер Комаров катался с двумя друзьями на скутерах. Один из приятелей выехал вперед и, когда оглянулся, заметил, что Комаров и его друг исчезли. В результате он вернулся назад и наткнулся на предполагаемое место нападения, пишет портал Tribun Bali.