Мкртчян: туристы поедут в Анапу только при открытых пляжах

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал Бизнес ФМ Краснодар, что статус не играет решающей роли. По его словам, туристы поедут в Анапу только при одном условии — открытых пляжах. Он прогнозирует, что песок завезут, и к июлю все пляжи заработают. Отельеры уже держат цены на 20−30% ниже сочинских, поэтому спрос восстановится быстро. Сильнее всего пострадали объекты без собственной инфраструктуры — те, кто «продавал только море».