Мкртчян: туристы поедут в Анапу только при открытых пляжах

Правительство РФ подготовило проект о расширении территории Анапы в границах курорта федерального значения. Документ предполагает господдержку инфраструктуры и строгие санитарные зоны. Эксперты турбизнеса оценили, что это даст курорту.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал Бизнес ФМ Краснодар, что статус не играет решающей роли. По его словам, туристы поедут в Анапу только при одном условии — открытых пляжах. Он прогнозирует, что песок завезут, и к июлю все пляжи заработают. Отельеры уже держат цены на 20−30% ниже сочинских, поэтому спрос восстановится быстро. Сильнее всего пострадали объекты без собственной инфраструктуры — те, кто «продавал только море».
Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев попросил исключить из зоны ЧС восемь галечных пляжей от Большого Утриша до «Высокого берега» — там полгода нет выбросов. В Витязево начали тестовую отсыпку песка толщиной 50 см. Если метод одобрят, его применят на всех песчаных пляжах.