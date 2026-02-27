В Омской области объявили карантин по парагриппу коров

По данным открытых источников парагрипп КРС поражает органы дыхания. Заболевание является очень заразным. Возбудитель передается не только воздушно-капельным путем, заразны все биологические жидкости и фекалии больных животных, а также корма, вода и утварь, с которой они контактировали.