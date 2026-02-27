Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мосгордуме предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве

«Новые люди» предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Лидер фракции «Новые люди» в Мосгордуме Александр Даванков предложил ввести режим круглосуточного ускоренного вывоза снега и максимальной загрузки снегоплавильных пунктов Москвы.

Обращения с соответствующим предложением были направлены руководителю ГБУ «Автомобильные дороги» Александру Орешкину и руководителю департамента ЖКХ Москвы Раису Чигликову. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.

«С учётом изложенного прошу: Рассмотреть возможность перевода снегоплавильных пунктов города Москвы на круглосуточный режим работы (24 часа в сутки) на период активного снеготаяния. Организовать усиленный и непрерывный вывоз снежных масс с улично-дорожной сети, дворовых территорий и общественных пространств, в том числе с привлечением дополнительной техники и подрядных организаций», — сказано в обращении.

В документах отмечается, что, по оценкам специалистов, накопленный за зимний период объём снежных масс при одновременном таянии может создать критическую нагрузку на систему водоотведения и ливневую канализацию, что способно привести к затоплению проезжей части, остановочных зон, пешеходных переходов и иных элементов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Даванков обратился к главе МЧС России Александру Куренкову и главе Минстроя Иреку Файзуллину с запросом о ситуации в других регионах. Документы также имеются в распоряжении агенства.

«С учётом изложенного прошу сообщить: Проводится ли в настоящее время оценка рисков подтоплений, связанных с интенсивным снеготаянием, на территории субъектов Российской Федерации. Рассматривается ли введение режимов повышенной готовности в регионах с наибольшими прогнозируемыми рисками паводков», — сказано в обращении.

Согласно документам, депутат дополнительно попросил проинформировать о текущей степени готовности сил и средств территориальных подразделений МЧС России к реагированию на возможные последствия интенсивного снеготаяния.

«Снежный апокалипсис заканчивается, но ему на смену может прийти водный. Сейчас у города есть короткое окно времени, чтобы предотвратить подтопления. Нужно не реагировать постфактум, а работать на опережение», — сказал Даванков РИА Новости.

Главной задачей, по словам депутата, является снижение нагрузки на ливневую канализацию и предотвращение подтопления дворов, дорог, подземных переходов и объектов городской инфраструктуры.