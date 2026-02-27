В Ростове доля «умных» счетчиков электроэнергии достигла 12,4%

В Ростове-на-Дону опубликованы итоги работы по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в 2025 году. В прошлом году «ТНС энерго Ростов-на-Дону» продолжило внедрение интеллектуальных приборов учета в рамках требований федерального законодательства. В результате их доля выросла на 5,7 процентного пункта и достигла 12,4% от общего числа точек учета в зоне обслуживания компании. Таким образом, уже примерно каждая восьмая семья в многоквартирных домах региона подключена к базовому функционалу интеллектуальной системы учета электроэнергии.
Отметим, что внедрение интеллектуальных систем учета является частью федеральной программы модернизации энергетики. Использование отечественных цифровых решений повышает точность и прозрачность расчетов за электроэнергию.
При этом для потребителей установка и поверка приборов в рамках плановых работ выполняются гарантирующим поставщиком бесплатно. В 2026 году планируется провести более 60 тысяч замен и поверок приборов учета.
По словам начальника управления систем учета и развития Владлена Бочарова, установка интеллектуальных счетчиков является важным этапом формирования современной системы учета электроэнергии. Такие приборы должны устанавливаться не только гарантирующим поставщиком при плановой замене, но и застройщиками во всех новых многоквартирных домах региона.
Он подчеркнул, что «умные» счетчики автоматически передают показания, обеспечивая точное начисление платы, учет общедомовых расходов и возможность анализа потребления и пиковых нагрузок. Это, в свою очередь, помогает эффективнее планировать развитие энергетической инфраструктуры и повышает энергоэффективность.
ВАЖНО!
Работы по установке и поверке приборов учета проводят только официальные подрядные организации − ООО «ЛЭП СтройЭнерго» и ИП Борников. Сотрудники данных компаний имеют при себе доверенность от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Если специалист звонит, чтобы согласовать дату визита, он никогда не запрашивает паспортные данные, коды из СМС, логин и пароль от «Госуслуг», ИНН или СНИЛС. Проверить информацию о проводимых работах можно по телефонам: 8−950−855−07−98, 8−908−176−94−10.