В Ростове доля «умных» счетчиков электроэнергии достигла 12,4%

Работы по установке и поверке приборов учета проводят только официальные подрядные организации − ООО «ЛЭП СтройЭнерго» и ИП Борников. Сотрудники данных компаний имеют при себе доверенность от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Если специалист звонит, чтобы согласовать дату визита, он никогда не запрашивает паспортные данные, коды из СМС, логин и пароль от «Госуслуг», ИНН или СНИЛС. Проверить информацию о проводимых работах можно по телефонам: 8−950−855−07−98, 8−908−176−94−10.