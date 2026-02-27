Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных болезней в Россию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Риски завоза в Россию паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами приобретают особую актуальность, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В пятницу прошло заседание коллегии ведомства, посвященное актуальным вопросам эпидемиологического надзора за паразитарными болезнями. На нем было отмечено, что такие болезни продолжают оставаться одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения в мировом масштабе.
«Особую актуальность приобретают риски завоза иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию, в том числе для осуществления трудовой деятельности», — сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.