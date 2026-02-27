Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных болезней в Россию

В пятницу прошло заседание коллегии ведомства, посвященное актуальным вопросам эпидемиологического надзора за паразитарными болезнями. На нем было отмечено, что такие болезни продолжают оставаться одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения в мировом масштабе.